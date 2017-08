Stockach Bakterielle Verunreinigung: Wahlwieser müssen Trinkwasser abkochen

Die Feuerwehr Stockach meldet aktuell am Samstagabend, dass das Wasser in Wahlwies verunreinigt ist. Die Bürger müssen das Trinkwasser abkochen. Vertreter der Feuerwehr und der Stadtwerke sind unterwegs, um alle im Ort zu informieren.

Schreck am Samstagabend: Das Trinkwasser in Wahlwies ist verunreinigt. Die Freiwillige Feuerwehr Stockach warnt auf ihrer Facebook-Seite mit folgendem Text:

"Achtung: Verunreinigtes Trinkwasser in Wahlwies! Leitungswasser muss vor dem Verzehr abgekocht werden. Die Stadtwerke und die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Wahlwies gehen heute Abend von Haus zu Haus, um die Bevölkerung zu informieren. Wer dort Bekannte hat, kann diese Information gerne weiterleiten."

Die Einsatzkräfte, die unterwegs sind, verteilen Flugblätter der Stadtwerke Stockach mit den wichtigsten Infos zur Art und den Maßnahmen gegen die aktuelle Verunreinigung. Darauf heißt es, dass es eine "bakterielle Verunreinigung" sei. Es habe Anfang der Woche eine Routinekontrolle gegeben, bei der noch keine Notwendigkeit bestanden habe, das Trinkwasser abzukochen. "Die heute vorliegenden Laborergebnisse veranlassen das Gesundheitsamt zur Aussprache des Abkochgebotes", besagt das Papier mit dem Datum vom Samstag weiter.



Die Anweisungen des Gesundheitsamtes sind: Nur abgekochtes Wasser trinken und es einmalig sprudelnd aufkochen und dann über mindestens zehn Minuten abkühlen lassen. Das Amt empfiehlt dazu "aus praktischen Gründen" einen Wasserkocher. Die Bürger sollen zum Zähneputzen, Essen machen oder reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwenden. Beim Duschen, Baden und in der Toilettenspülung könne Leitungswasser "ohne Einschränkungen" genutzt werden.



Weiter kündigen die Stadtwerke Stockach auf dem Flyer eine Chlorung des Leitungsnetzes an. "Der in der Trinkwasserverordnung genannte Grenzwert wird dabei eingehalten." Das Chlor sei unbedenklich, nur für Aquarien sei das Wasser nicht geeignet. "Derzeit erfolgt die Ursachenabklärung für die Verunreinigung", schreiben die Stadtwerke weiter. Es ist also noch nicht bekannt, wie die Verunreingung entstanden ist.