Stockach-Espasingen/Ludwigshafen Bahnhof Espasingen: Neuer Vorstoß für Bahnhalt

Jahrelang tut sich nichts, doch die Bürger von Espasingen fordern weiter einen Haltepunkt in ihrem Ort. Die Initiative Bodensee-S-Bahn hält das schon jetzt für möglich.

Den Wunsch, in Espasingen wieder in einen Zug einsteigen zu können, gibt es schon seit vielen Jahren. Und genauso lange tut sich am Espasinger Bahnhof nichts – die Züge fahren nach wie vor an dem Stockacher Ortsteil vorbei. Ein Ärgernis für viele Bürger und ein Betätigungsfeld für die Initiative Bodensee-S-Bahn. Nach dem Beschluss des Konstanzer Kreistages, wonach der Kreis grundsätzlich bereit sei, sich finanziell an der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn von Radolfzell nach Friedrichshafen zu beteiligen, hat die Gruppe in einem Brief an die Landräte der Kreise Konstanz und Bodenseekreis ihre Sicht auf die Strecke dargelegt.

Eine prominente Rolle darin spielt der Haltepunkt Espasingen. "Aus unserer Sicht könnte man schon jetzt alle zwei Stunden einen Zug in Espasingen halten lassen", sagt Paul Stopper von der Initiative – schon vor der Elektrifizierung der Gürtelbahn. Dafür könne man zunächst einen provisorischen Bahnsteig aus Holz errichten, erklärt Stopper. Das sei in seinem Heimatland, der Schweiz, zum Beispiel bei Volksfesten völlig normal, sagt der pensionierte Verkehrsplaner, der lange in Diensten der Stadt Zürich stand.

Doch für die Zeit nach der Elektrifizierung, wenn die Züge schneller beschleunigen können, hat die Initiative Bodensee-S-Bahn auch schon Pläne. Zum Beispiel schlägt sie vor, einige neue Haltepunkte einzurichten, zusätzlich zu Espasingen etwa auch beim Ludwigshafener Strandbad. Die Idee: Wenn die Bahn in der Fläche präsent ist, werden mehr Menschen mit ihr fahren. Welche Bauarbeiten dafür nötig sind, solle dringend untersucht werden, heißt es in dem Brief an die Landräte. An der Strecke von Romanshorn nach Schaffhausen habe man sehr gute Erfahrungen mit einem Konzept vieler Haltestellen gemacht. Und Stopper kritisiert die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW), die auf Landesebene als Besteller von Nahverkehrsleistungen auftritt. Schon kurz nach einer Infoveranstaltung in Espasingen vor zwei Jahren habe man der NVBW die Ideen für den neuen Halt dargelegt – mit ablehnender Reaktion.

Etwa 200 Besucher waren damals zu der Veranstaltung erschienen. Und dass der Wunsch nach dem Bahnhalt in Espasingen nachhaltig ist, bestätigt Ortsvorsteher Andreas Bernhart: "In jeder zweiten Ortschaftsratssitzung ist das ein Thema." Für den Ort fordert er, den Haltepunkt wieder zu eröffnen und die Gürtelbahn wieder zu dem zu machen, was sie lange war, zu einer echten Verbindung zwischen den Gemeinden. Und: Bahnthemen würden von der Stadtverwaltung immer wieder vorgebracht, allerdings eher hinter den Kulissen. Den Zustand, dass man den Zug nur sieht und hört, aber nicht mitfahren kann, kennen auch Andrea Müller und Michael Strenger: Sie wohnen im früheren Bahnhofsgebäude. Auch sie würden sich über einen neuen Halt sehr freuen.

Akku-Betrieb

Die Idee, die Dieselzüge durch solche mit Akkus oder Brennstoffzellen zu ersetzen, hält Paul Stopper für "weltfremd". Diese Idee war im Sipplinger Gemeinderat aufgekommen, um eine Oberleitung am Bodenseeufer zu vermeiden. Auch in Bodman-Ludwigshafen ist man nicht begeistert von der Aussicht auf einen Fahrdraht. Wenn man sich darauf einigen würde, müssten Züge, die von Basel nach Ulm unterwegs sind, für den kurzen Abschnitt von Radolfzell bis Friedrichshafen einen teuren und schweren zweiten Antrieb dabei haben, so Stopper. Denn sowohl die Hochrheinstrecke als auch die Südbahn von Friedrichshafen nach Ulm stehen vor der Elektrifizierung mit Oberleitung. (eph)