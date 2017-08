vor 34 Minuten Ramona Löffler Stockach Baggern und Buddeln für die Bürger: So ist der Stand der Straßenbaustellen in Stockach

Die Baustelle neben der Adler-Kreuzung in Stockach ist nun fertig. An anderen Stellen in der Stadt und den Ortsteilen geht es trotz Sommerferien weiter. Ein Überblick, was wo gemacht wird, wielange es dauert, was schon fertig ist und was es kostet.