Stockach BUND-Tafeln bringen Natur näher

Das Umweltzentrum Stockach präsentiert eine BUND-Ausstellung über verbundene Landschaften und Vielfalt. Der Abschluss der Ausstellung findet bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen des Umweltzentrums statt.

Stockach – Natur im Fokus. Wie es um die Tiere, Pflanzen und Lebensräume in Baden-Württemberg bestellt ist und welche Rolle der Biotopverbund für den Erhalt heimischer Arten spielt, zeigt eine Ausstellung des BUND mit dem Titel "Verbundene Landschaft – lebendige Vielfalt". Nach der Eröffnung der Ausstellung im Bürgerhaus Adler Post wurden die elf sehr ansprechend gestalteten Tafeln in mehreren Stockacher Geschäften verteilt. Ein Quiz mit elf Fragen zu den Tafeln soll zum Mitmachen motivieren. "Wir wollen Dinge und Menschen verbinden – übertragen vom Biotopverbund auf das Stockacher Geschäftsleben", sagte Elea Magarinos, die beim Umweltzentrum ein Freiwilliges ökologisches Jahr absolviert.

Bürgermeister Rainer Stolz sagte, das Bewusstsein in der Gesellschaft habe sich verändert. Was früher eher als unnötig oder gar extrem beschrieben und an den Rand der Gesellschaft gedrückt worden sei, werde heute viel mehr wahrgenommen. Stockach und Nürtingen seien ausgewählt worden, um das Modellprojekt Offenland voranzutreiben. In Stockach sei schon viel Vorarbeit geleistet worden. Vor allem das Umweltzentrum habe viele Projekte begonnen und dafür gekämpft. "Das ist gut für die Stadt und wird von uns auch finanziell gefördert." Die Entwicklung der Städte und Raumschaften dürfe sich nicht nur nach Kirchtürmen orientieren. "Wir brauchen viele Gewerbeflächen, aber wir müssen das Eine und Andere geschickt miteinander verbinden. Wir haben die Chance, ganze Regionen zu entwickeln", betonte Stolz. Durch solche ortsübergreifenden Verbünde spreche man auch über andere Themen, habe nicht nur den Schutz der Tiere und Pflanzen im Blick, sondern stecke andere an, die Besonderheiten Wert zu schätzen und ihre Überlegungen mit einzubringen.

Christine Fabricius, Naturschutzreferentin des BUND, erklärte den Begriff Biotopverbund Offenland. Offenland sei alles außer Siedlungsfläche und Wald. Es gehe darum, kleine, nicht zu weit auseinander liegende, Flächen zur Verbindung großer Flächen zu nutzen. Nutzbares Öd- oder Brachland könne ein fünf bis zehn Meter breiter Streifen zwischen Feldern oder am Waldrand sein. Auch kleinere Äcker wären möglich. "Gut wäre eine mehrjährige Nutzung, aber auch ein oder zwei Jahre sind ein guter Weg", sagte sie. Als gelungenes Beispiel einer Verbindung nannte Fabricius das Grüne Band Deutschland, das an der Linie der ehemaligen innerdeutschen Grenze entstanden ist.

Sabrina Molkenthin, Leiterin des Umweltzentrums, betonte: "Was Tier- und Pflanzenarten gut tut, tut auch uns Menschen gut. Wir wollen in Stockach wertvolle Lebensräume erhalten, erweitern und untereinander vernetzen." Bis zum 20. Mai, der Feier zum 25-jährigen Bestehen des Umweltzentrums, können Interessierte die Tafeln studieren und am Gewinnspiel teilnehmen.

Zu den Tafeln

Je zwei Elemente befinden sich bis zum 19. Mai bei Bücher am Markt, in der Tourist-Information (Altes Forstamt) und bei Foto Hübler, je ein Element steht beim Modewerk, der VHS, dem Seiler-Café, Blickfang und Sport Martin. Bei dem Gewinnspiel zur Ausstellung gilt es, elf Fragen zu beantworten. Die Zettel können in jedem dieser Geschäfte oder bei der Tourist-Information abgegeben werden. Die Ausstellung wird abschließend anlässlich des UZ-Jubiläums am 20. Mai erneut im Bürgerhaus Adler Post gezeigt. (wig)