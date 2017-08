Stockach-Espasingen B313: Radfahrer wird bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Ein Radfahrer hat am Sonntag gegen 16 Uhr bei einem Unfall mit einem Auto auf dem Radweg in der Zielstraße schwere Verletzungen erlitten.

Laut Polizeimeldung hatte sich der 37-Jährige wegen eines lauten Geräuschs erschreckt und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen ein neben ihm auf der B313 fahrendes Auto. Bei dem Unfall erlitt der Radfahrer Verletzungen an einem Bein und am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.