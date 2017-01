Stockach Autos stoßen in Heinrich-Fahr-Straße zusammen

Auch ein Säugling saß in einem der beteiligten Autos, blieb bei dem Unfall aber unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Heinrich-Fahr-Straße, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach waren die beiden Autos um diese Zeit in Richtung Hindelwangen unterwegs. Einer der Fahrer hat laut der Mitteilung vermutlich zu spät erkannt, dass das vorausfahrende Auto wegen eines rangierenden Lastwagens anhalten musste. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. In dem vorderen Wagen fuhr auch ein Säugling mit, der vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht wurde. Wie die übrigen Fahrzeuginsassen blieb auch das Baby bei dem Unfall unverletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit etwa 7500 Euro.