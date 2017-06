Stockach Autos stehen in Flammen nach Verkehrsunfall

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind in den frühen Morgenstunden bei einem Fahrzeugbrand im Einsatz

Nach einem Verkehrsunfall ist gegen 2 Uhr ein Kleinwagen in Brand geraten und musste von der Feuerwehr Stockach gelöscht werden. Laut der Feuerwehr schlugen die Flammen beim Eintreffen an der Unfallstelle bereits auf das zweite Unfallfahrzeug, ein Transportwagen mit Zeitungen und Post, über. Die Feuerwehr löschte den Brand und schütze die Ladung vor den Flammen. Mit einer Wärmebildkamera suchte die Feuerwehr weitere Glutnester am Fahrzeug. Die Unfallbeteiligten befanden sich nicht mehr in den Fahrzeugen und wurden durch den Rettungsdienst bereits behandelt. Die Polizei war zur Unfallaufnahme und Verkehrssicherung ebenfalls vor Ort. Die Feuerwehr war mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.