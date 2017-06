Stockach Autos prallen nahezu frontal zusammen

Bei einem Unfall auf der B313 bei Stockach auf Höhe der Abzweigung nach Wahlwies gab es Verletzte. Die Unfallaufnahme läuft noch.

Zwei Fahrzeuge sind auf der B313 bei Stockach an der Abzweigung Richtung Wahlwies und Autobahnauffahrt zusammengestoßen. Auf SÜDKURIER-Anfrage erklärte die Polizei, dass er Verletzte gibt, es seien aber keine lebengefährlichen Verletzungen. Was genau passiert ist, ist noch nicht klar. Möglicherweise sei es ein Zusammenstoß im Gegenverkehr. Die Unfallaufnahme läuft noch, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.