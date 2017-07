Stockach Autofahrerin stößt gegen zwei Autos und fährt davon

Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 900 Euro.

Der Unfall ereignete sich laut einer Pressemitteilung der Polizei am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Kaufhausstraße. Demnach ist die Unfallfahrerin beim Rückwärtsausparken gegen ein hinter ihr stehendes Auto geprallt. Danach fuhr die Frau wieder nach vorne und streifte ein zweites Auto, das dort geparkt war. Obwohl sie von Zeugen auf die Unfälle aufmerksam gemacht wurde, fuhr sie laut der Mitteilung einfach davon. Die Zeugen hatten sich allerdings das Kennzeichen ihres Fahrzeugs gemerkt. Dadurch konnte die Unfallverursacherin rasch gefunden werden. Gegen sie ermittelt nun die Polizei wegen Fahrerflucht. An beiden Autos zusammen entstand ein Schaden von etwa 900 Euro.