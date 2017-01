Stockach Autofahrerin prallt bei Seelfingen gegen Zaun

Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Montag zwischen Bonndorf und Seelfingen ins Rutschen gekommen und dadurch gegen einen Zaun geprallt. Sie blieb unverletzt.

Auf dem Verbindungsweg zwischen der Stockacher Straße bei Bonndorf und der Überlinger Straße bei Seelfingen ist eine Autofahrerin am Montag von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau gegen 7.15 Uhr Richtung Seelfingen unterwegs gewesen, als sie bei einer Brücke ins Rutschen geraten und gegen einen Zaun geprallt sei. Die 23-Jährige blieb dabei unverletzt. Am Auto entstand laut Polizei Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.