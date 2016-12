Stockach Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Bei dem folgenden Unfall entstand hoher Schaden, verletzt wurde aber niemand.

Der Unfall geschah am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Anschlussstelle Stockach Ost der Autobahn. Laut der Pressemitteilung der Polizei war die Autofahrerin aus Richtung Singen unterwegs und wollte an der Anschlussstelle nach links auf die Bundesstraße 31a in Richtung Stockach abbiegen. Hierbei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines Autofahrers, der aus Richtung Ludwigshafen kam. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.