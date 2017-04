Stockach Autofahrerin hat keinen Führerschein und flüchtet nach Unfall

Polizisten konnten die junge Frau ermitteln. Sie und der Halter des Autos werden nun angezeigt.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 23.10 Uhr am Kreisverkehr zum Blumhof auf der Bundesstraße 31, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach war die 19-Jährige, die nicht den erforderlichen Führerschein hat, um diese Zeit mit dem Auto aus Richtung Stockach in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Vor dem Kreisverkehr hat sie eine Verkehrsinsel überfahren. Laut der Mitteilung war sie vermutlich zu schnell unterwegs und hatte zu wenig Übung beim Autofahren. Danach kam die Frau mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Dann ließ sie das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zurück und flüchtete zu Fuß. Die Beamten hätten allerdings recht bald ermittelt, um wen es sich handelt, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. Die Frau erwarten nun Anzeigen wegen Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch der Halter des Autos sei angezeigt worden, heißt es weiter, da dieser im Verdacht stehe, sein Fahrzeug der Frau überlassen zu haben.