Stockach Autofahrerin fährt an geschlossenen Bahnschranken vorbei

Autofahrerin fährt an geschlossenen Bahnschranken vorbei

Eine Lokführerin erkennt die Autofahrerin auf den Schienen und kann rechtzeitig reagieren, um eine Kollision zu vermeiden

Eine 77-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch einen Bahnübergang trotz roter Ampel und geschlossenen Schranken überquert. Laut einer Pressemitteilung der Polizei fuhr die 77-Jährige gegen 9.20 Uhr von der Goethestraße in Richtung Konstanz an den Halbschranken vorbei. Dabei sei es nur der Reaktion und dem umsichtigen Verhalten der Lokführerin der Hohenzollerischen Landesbahn zu verdanken, dass es zu keiner Kollision zwischen dem Auto und dem Zug kam. Die Polizei ermittelt nun gegen die Autofahrerin wegen Gefährdung des Bahnverkehrs.