Stockach Autofahrer missachtet Vorfahrt: Hoher Schaden

Zwei Autos sind zusammengestoßen, die Ursache dürfte die Missachtung der Vorfahrtsregelung gewesen sein. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 23.45 Uhr an der Hindelwanger Adler-Kreuzung, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Die Ampelanlage war um diese Zeit abgeschaltet. Laut der Meldung kam ein 54 Jahre alter Autofahrer aus Richtung Windegg über die Tuttlinger Straße und bog nach rechts in die Meßkircher Straße ab. Dabei übersah er offenbar das Auto eines 57 Jahre alten Autofahrers, der aus Richtung Zizenhausen herankam und die Vorfahrt gehabt hätte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 5000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.