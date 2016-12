Stockach Autofahrer kommt an Ausfahrt der A98 von der Spur ab

Ein Autofahrer ist am Montagmittag an der Ausfahrt Stockach West der Autobahn 98 von der Fahrbahn abgekommen und letztlich auf einer Wiese gelandet.

Auf der Ausfahrt Stockach West der Autobahn 98 in Richtung Singen ist am Montag gegen 12 Uhr ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache. Der Mann sei mit seinem Auto in der Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, habe mehrere Sträucher und einen Leitpfosten umgefahren und sei dann auf einer Wiese zum Stehen gekommen. Am Fahrzeug ist laut Polizei Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden. Die Höhe des Schadens an den Verkehrseinrichtungen ist noch nicht bekannt.