Stockach Autofahrer ist ohne Führerschein in Stockach unterwegs

Autofahrer ist ohne Führerschein in Stockach unterwegs

Bei einer Polizeikontrolle konnte ein Mann am Dienstag keinen Führerschein vorzeigen. Nun droht ihm eine Anzeige.

Die Polizei hat am Dienstag gegen 15.15 Uhr einen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis angehalten. Bei einer Kontrolle in der Hauptstraße in Stockach konnte der 22-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Die Beamten stellten bei der Kontrolle zudem fest, dass dem 22-Jährigen bereits zuvor die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Dem jungen Mann droht nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.