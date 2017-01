Stockach-Zizenhausen Autofahrer fährt gegen Hauswand

Beim Versuch einem anderen Auto auszuweichen ist ein Autofahrer am Mittwoch in der Windegg-Tuttlinger-Straße gegen eine Hauswand gefahren.

Ein Autofahrer ist am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Windegg-Tuttlinger-Straße gegen eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann von einem Parkplatz gefahren als er ein herannahendes Auto übersehen habe. Beim Versuch diesem Wagen auszuweichen, kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Der Schaden am Auto beträgt laut Polizei rund 3000 Euro. Die Schadenshöhe am Gebäude ist noch nicht bekannt.