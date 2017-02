Stockach Autobahnauffahrt Stockach West: Autofahrer fährt über Verkehrsinsel

Vermutlich war der Mann bei seiner Unfallfahrt zu schnell unterwegs.

Der Unfall geschah am Mittwoch gegen 23.30 Uhr, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach ist der Autofahrer um diese Zeit von der Bundesstraße 313 an der Auffahrt Stockach West der Autobahn 98 in Richtung Singen abgebogen. Dabei fuhr er über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Vermutlich war der Autofahrer der Meldung zufolge zu schnell unterwegs. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei mit etwa 1500 Euro, den sonstigen Schaden mit etwa 200 Euro.