Stockach Auto streift Motorroller: Der Unfallverursacher fährt einfach weiter

Die Fahrerin des Rollers stürzte und wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 23.20 Uhr auf der Meßkircher Straße, wie die Polizei nun in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach war die 21 Jahre alte Rollerfahrerin um diese Zeit in Richtung Stockach unterwegs. Am Ortseingang des Ortsteils Hindelwangen stürzte sie auf den Gehweg, weil ein BMW den Roller trotz Gegenverkehrs überholt hatte. Dabei hat das Auto offenbar den Motorroller gestreift, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Rollerfahrerin wurde demnach bei dem Sturz leicht verletzt, den Schaden an ihrem Fahrzeug beziffert die Polizei mit etwa 500 Euro. Der Fahrer des BMW ist laut der Mitteilung einfach weitergefahren. Die Polizei in Stockach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.