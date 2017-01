Stockach/Orsingen-Nenzingen Auto landet durch Unfall auf dem Dach

Durch eine Schneeverwehung ist eine Autofahrerin am Mittwoch zwischen Wahlwies und Orsingen von der Straße abgekommen und auf dem Dach gelandet. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße zwischen Wahlwies und Orsingen mit ihrem Auto auf dem Dach liegen geblieben. Wie die Polizei mitteilt, sie die Frau gegen 6 Uhr aufgrund einer Schneeverwehung von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Danach kam das Auto auf dem Dach zum Stillstand. Die 49-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde leicht verletzt. Am Auto entstand laut Polizei Schaden in Höhe von rund 3000 Euro, es musste abgeschleppt werden.