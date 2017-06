Stockach Auto geht durch technischen Defekt bei der Fahrt in Flammen auf

Die Feuerwehr löscht ein brennendes Fahrzeug. Der Fahrer kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, nachdem sein Auto plötzlich Feuer fängt

Ein Auto ist während der Fahrt auf der Strecke zwischen Stockach und Zoznegg in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Gegen 18 Uhr am Mittwochabend rückte die Feuerwehr Stockach mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zur Unfallstelle an der Kreisstraße 6180 aus. Den Einsatzkräften gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und das brennende Fahrzeug zu löschen. Die Feuerwehr und die Polizei gehen beide von einem technischen Defekt aus.

"Der Fahrer hat seinen Wagen gerade noch an den rechten Straßenrand lenken können, bevor das Fahrzeug bereits in Flammen stand", sagte Uwe Hartmann, Kommandant der Feuerwehr Stockach. Während der Fahrer sein Auto in den Seitengraben rollen ließ, habe er sich aus dem brennenden Fahrzeug retten können und sei unverletzt.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa 45 Minuten. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und sperrte die Straße während der Löscharbeiten. Nachdem das Fahrzeug gelöscht war, verteilte die Feuerwehr noch Ölbindemittel auf der Straße. Gegen 19 Uhr war die Straße von Stockach nach Zoznegg wieder befahrbar.