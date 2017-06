Stockach Ausstellung inspiriert Stockacher Schüler

Mit einer künstlerischen Umsetzung von Werken der Überlinger Malerin Zümran Ücüncü lernten sie, ihre kreative Ader auszuleben.

"SchulArt" im Berufsschulzentrum (BSZ) Stockach: Was im Oktober letzten Jahres mit der Ausstellung von Werken der Überlinger Malerin Zümran Ücüncü begann, endete jetzt mit der Vorstellung spannender Beiträge der 13. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums am BSZ. Schüler verschiedener Klassenstufen hatten, inspiriert von der Ausstellung zum Thema "Sicht", in einem Schreibwettbewerb Texte verfasst. Die Abiturienten hatten sich nach dem schriftlichen Abitur in acht Gruppen aufgeteilt und aus den etwa 50 eingereichten Texten jeweils einen ausgesucht, den sie kreativ umsetzen wollten. Der Zeitplan des Orga-Teams mit Annalena Chrobog, Amanda Gohl, Johanna Muschner, Simon Dujkovic und Kevin Störk funktionierte, so dass die elften und zwölften Klassen sowie die Schüler, die eine kaufmännische Ausbildung machen, gruppenweise in die Vorführräume kamen.

Auch Zümran Ücüncü war dabei. Es sei wichtig, immer wieder die eigene Sichtweise zu verändern, sagte sie. Eine andere Perspektive ermögliche eine andere Wahrnehmung. "Aus Sicht einer jungen Mutter" stellte den Alltag einer alleinerziehenden, berufstätigen Frau und parallel den eines männlichen Singles dar. Der Stress der Mutter wurde sehr deutlich. "Seele im Nebel" zeigte die Folgen von Mobbing in der Schule aus Sicht eines Betroffenen. Traurig war auch der Film über Kinderarmut, der auf einem Gedicht basierte.

Mit Autounfällen hatten sich einige Gruppen beschäftigt. "Die Sicht eines Blinden" zeigte einen jungen Mann, der nach einem tragischen Unfall erblindete – um am Morgen aufzuwachen und festzustellen, dass er alles nur geträumt hatte. Mit Film und Schauspieler inszenierte eine Gruppe "Die Augen" von Max Kraus. Der Schüler des WGI (Wirtschaftsgymnasium International) 12 sagte anschließend, die Darstellung habe ihm sehr gefallen. "Die Stimmung hat super gepasst, und die Mischung aus Film und Schauspiel war gut." Er habe sich in seinem Text überlegt, wie wichtig die Augen seien, wie abhängig der Mensch von ihnen sei. Nach einem Unfall erblindet der Held seiner Geschichte. Fünf Mädchen beschrieben in ihrem Film, unterlegt mit Gesang und Gitarre, eine 16-Jährige, die von zuhause abhaut, weil sie von den Eltern nie beachtet wurde. Nachts wird sie auf die Straße geschubst und von einem Auto erfasst. Dann noch ein Unfall: In Warnwesten begrüßte die Gruppe ihr Publikum, zeigte ein Auto auf langer Fahrt, eine kurze Unaufmerksamkeit, einen Wildwechsel – danach waren die Bilder grau und traurig. "Wir haben das Thema bewusst gewählt, um zu zeigen, dass Vorsicht besser ist als Nachsicht", erklärte Moderator Tobias Negrassus. Man müsse sich stets bewusst sein, was das eigene Handeln bewirken könne. Vor zwei Wochen hätten sie das Filmen beendet und aus einer halben Stunde Material den sechseinhalb Minuten langen Film geschnitten, erzählten die vier anderen Gruppenmitglieder.

Der stellvertretende Schulleiter Michael Butsch fand die künstlerischen Interpretationen sehr interessant. "Es hat immer etwas, sich in die Rolle anderer Leute hineinzuversetzen. Wagt den Rollenwechsel! Eine andere Rolle zeigt eine andere Sicht."

Die Kunstreihe SchulArt, eine Veranstaltung der Fachschaft Deutsch und der Klasse 13 des Wirtschaftsgymnasiums am BSZ Stockach, besteht aus einem jährlichen Schreib- und Vortragswettbewerb für Schüler und einer Ausstellung, bei der Künstler aus der Region in der Schule ihre Kunstwerke ausstellen. Ziel ist es, den Schülern eine Möglichkeit zur musisch-künstlerischen Betätigung zu geben. Jeweils im Herbst findet eine Ausstellung mit externen Künstlern statt. Anschließend schreiben die Jugendlichen, inspiriert durch die Ausstellung, Texte oder zeichnen. Jeweils im darauffolgenden Frühjahr werden die Arbeiten präsentiert. Seit dem Schuljahr 2014/2015 übernimmt die Klasse 13 die Organisation der SchulArt-Veranstaltung. Dadurch haben die Schüler die Möglichkeit, ihre kreative Ader auszuleben. (wig)