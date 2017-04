Stockach Ausstellung informiert über bedrohte Tierarten in der Heimat

Was getan werden kann, um vom Aussterben bedrohte heimische Tierarten zu retten, zeigt ab dem 4. Mai eine Wanderausstellung samt Rahmenprogramm in Stockach.

Artenschutz beschränkt sich nicht nur auf Tiger, Nashörner oder Pandabären in fernen Ländern – auch in Baden-Württemberg geht die Artenvielfalt weiter zurück. Wildkatze, Laubfrosch oder die Gefleckte Heidelibelle drohen aus den heimischen Landschaften zu verschwinden. Darauf verweist das Umweltzentrum in einer Mitteilung im Vorfeld einer Ausstellung in Stockach.

Die Stadt setzt sich laut der Mitteilung als Modellkommune in dem Projekt „Biotopverbund Offenland“ zusammen mit dem Umweltzentrum Stockach (UZ) und mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Landesverband Baden-Württemberg, für den Erhalt der heimischen Tiere und Pflanzen ein. Ziel des vom Landesministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft geförderten Modellprojektes ist es, bislang voneinander getrennte Lebensraum-Inseln zu einem Biotopverbund zu verbinden.

Begleitend zu dem Projekt „Biotopverbund Offenland“ laden die Stadt Stockach, der BUND und das UZ zu der Wanderausstellung „Verbundene Landschaft – lebendige Vielfalt“ ins Bürgerhaus Adler Post ein. Die bilderreiche Ausstellung zeigt, welche Rolle verbundene Lebensräume für die Artenvielfalt spielen und was Städte und Gemeinden, Landwirtschaft oder Einzelpersonen für mehr Artenvielfalt tun können. Die Ausstellung richtet sich an Erwachsene und ältere Schülerinnen und Schüler. Für Kinder gibt es eine Kinder-Ecke mit Twister-Spiel, Ausmalbögen, Büchern und mehr.

Die Ausstellung wird vom 4. bis zum 20. Mai in Stockach zu sehen sein. Am Donnerstag, 4. Mai, 18 Uhr, eröffnet Bürgermeister Rainer Stolz sie im Bürgerhaus Adler Post. BUND-Projektleiterin Nadja Horic gibt bei einem Glas Wein eine thematische Einführung.

Vom 5. bis zum 19. Mai sollen Verbindungen geschaffen werden, erläutert das UZ. Die elf Ausstellungstafeln werden in Geschäften und Institutionen der Stockacher Innenstadt ausgestellt. Wer es schafft, die Ausstellungstafeln aufzuspüren und interessante Fragen zu beantworten, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Am Samstag, 20. Mai, besteht in Stockach die letzte Möglichkeit, die gesamte Ausstellung zu sehen. Bei dieser Gelegenheit wird im Bürgerhaus Adler-Post auch das 25-jährige Bestehen des Umweltzentrums gefeiert, Programmbeginn ist um 16 Uhr.

Damit es nicht bei der theoretischen Wissensvermittlung bleibt, gibt es eine Exkursion am Freitag, 12. Mai. Die Teilnehmer treffen sich um 16 Uhr auf dem Erlenhof des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs Wahlwies. Bei der Exkursion wird erkundet, wie Libellen, Frösche und andere Tiere vom Biotopverbund profitieren.

zur Ausstellungseröffnung und zur Exkursion bis zum heutigen Freitag bei der Stadt Stockach. Telefon: (0 77 71) 802-147, E-Mail: H.schweikl@stockach.de