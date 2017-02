Ausgelassene Partystimmung beim Stierball in Stockach - Mit Bildern!

Beim Stierball feiern Jung und Alt gemeinsam. Die Veranstaltung zieht auch nach 30 Jahren noch Besucher aus der Region an.

Über 1000 Gäste feierten beim Stierball in Wahlwies. Pausenlos kamen Besucher und füllten Halle und Barzelt. Schon gegen 20.30 Uhr sorgten die Bad Bulls aus Güttingen für Partylaune. Schnell waren sie von tanzenden Jugendlichen umgeben. Das Bühnenprogramm der Partyband Heaven mit Pyro- und ausgefallenen Spezial-Effekten beeindruckte wie in den drei Jahren zuvor das Publikum. Der Band gelang es, mit Krachern der 80er-Jahre bis zu aktuellen Hits die Menge mitzureißen. Unter den Gästen waren nicht nur Jugendliche – rund 130 von ihnen unter 18 Jahren – sondern ein altersmäßig bunt gemischtes Publikum. „Der Stierball ist ein Fest für Jung und Alt“, fand der Vorsitzende der Stierzunft, Thomas Buchholz. Die Band Heaven aus Altusried im Allgäu sah er als absolutes Highlight in der Region. Ihm gefiel, dass die einzelnen musikalischen Darbietungen gut ineinander übergingen.

Bevor die Bergstadtfetzer aus St. Georgen als zweite Guggemusik auftraten, überbrückte DJ Paulo Fidalgo die kurze Pause. Die Schwarzwälder waren zum zweiten Mal dabei. Die anderthalbstündige Fahrt mit Schneesturm und verkehrsbedingten Verzögerungen nahmen sie gerne in Kauf. „Hier ist ein gutes Publikum, da macht uns das Spielen noch viel mehr Spaß“, sagte Nicki. Sie und ihre Kolleginnen Rosi und Moni fanden die Kontrollen am Eingang gut. Sie fühlten sich sicher. Nach Mitternacht heizten die Froschen aus Radolfzell ordentlich ein und setzten einen weiteren Glanzpunkt.

Die 16-jährige Lina Lempp aus Wahlwies und ihre Freundin Vanessa Heim aus Stockach durften zum ersten Mal zum Stierball. Ihre Erwartungen seien noch übertroffen worden, strahlten sie. Mutter Dagmar Lempp war nach Jahren wieder dabei. „Es war schön, so wie in der Jugend“, sagte sie. Laura, Nina und Selina, drei junge Frauen aus Konstanz, waren sich sicher: „Wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder.“