Stockach Aus Liebe zum Segelsport

Tom Lembcke aus Ludwigshafen gibt für sein Hobby alles. Es nimmt enorm viel Platz in seinem Leben ein.

Segeln ist ein Hobby, das sehr viel Aufwand bedeutet, aber auch eine ganze Menge zurückgibt. Dieser Meinung ist zumindest der 18-jährige Tom Lembcke, Bootsführer im Yachtclub Ludwigshafen und bereits seit über sieben Jahren begeisterter Segler. Zusammen mit seinem Segelpartner Konstantin Seidle aus Sigmaringen nimmt er mittlerweile nicht nur an Wettkämpfen in ganz Deutschland, sondern auch europaweit teil.

Seine ersten Erfahrungen mit dem Segeln machte Tom Lembcke durch seinen zwei Jahre älteren Bruder Jonas. "Ich habe ihm ab und zu mal zugesehen und wollte daraufhin mit dem Jüngstenschein einsteigen", sagt er. Außerdem liege es einfach nahe, wenn man am See wohne, seinen Segelschein zu machen, führt Tom Lembcke weiter aus.

Seinen Segelpartner Konstantin Seidle lernte er im so genannten Opti kennen, der Einstiegsklasse für den Regattasport. Sie hätten sich von Beginn an gut verstanden, und beide wollten das Segeln als Leistungssport fortführen. "Unsere Ziele und Vorstellungen von dem, was wir erreichen wollen, waren sich sehr ähnlich", bemerkt Tom Lembcke. Das habe letztendlich dazu geführt, dass die beiden beschlossen, Partner zu werden.

Das Spannende am Segeln sei, immer wieder neue Orte zu sehen, mit seinem Segelpartner unterwegs zu sein und jedes Mal etwas anderes zu erleben. "Es ist eine Herausforderung, sich mit anderen zu messen – und das unter den verschiedensten Bedingungen.", erläutert der 18-Jährige seine Leidenschaft für den nassen Leistungssport.

Die größten Events, an denen der junge Segler bisher teilgenommen hat, sind die Europa- und die Weltmeisterschaft. Zugleich bedeute die Qualifikation auch den größten Erfolg für das Segelteam. Zuletzt waren sie für die Europameisterschaften extra nach Ungarn an den Balaton gereist. "Das waren sehr aufregende zwei Wochen. Solche Ereignisse sind einfach immer ein Erlebnis für uns", bemerkt er. In Baden-Württemberg seien er und Konstantin Seidle momentan das beste Segelteam.

Das wichtigste Element seines Hobbys sei jedoch nach wie vor die Unterstützung von außen. Besonders zu den Zeiten, in denen die Segler noch keinen Führerschein besessen hätten, seien sie stark auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen gewesen. Neben etlichen Fahrdiensten wäre aber auch die Finanzierung ein Problem gewesen, bei welchem die Eltern ausgeholfen hätten. "Zum Glück gibt es Sponsoren, die dem Yacht Club Zuschüsse geben. Das erleichtert die Sache ein wenig", gibt Tom Lembcke an. Dass die Sache mit der Finanzierung es in sich hat, wird durch die Zahlen, die der Segler nennt, deutlich. 12 000 Euro im Jahr werden grundsätzlich veranschlagt, um für alle Kosten aufzukommen. Dazu gehören Trainerkosten, Startgelder, Unterkünfte, Fahrtkosten und Materialkosten. Material ist in diesem Fall ein Segelsatz im Wert von zwei- bis zweieinhalbtausend Euro, der jedes Jahr aufs Neue gekauft werden muss. Zuschüsse gibt es vom Yacht Club in Form einer Rückerstattung der Startgelder und von der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen. Tom Lembcke weiß jedoch: "Ohne unsere Eltern wäre es auf keinen Fall möglich gewesen."

Eine weitere Herausforderung für das Segeln sei der anspruchsvolle Zeitaufwand. Als Tom Lembcke und Konstantin Seidle mit der 420er, der Segeljolle für Jugendliche und Erwachsene, begannen, benötigten sie 120 Segeltage im Jahr. Diese häuften sich durch Trainingsblöcke und Wettkämpfe an. "Das wäre nicht möglich gewesen, wenn Michael Vollmer, mein Schulrektor, nicht so viel Verständnis gehabt hätte", erwähnt der baldige Abiturient. Auch seine Lehrer und seine Mitschüler würden ihren Teil beitragen, indem sie ihm Material zukommen ließen und immer für Fragen offen seien.

Seine Zukunft sieht Tom Lembcke auf jeden Fall beim Segeln. Sicher ist nur bisher nicht, auf welchem Wege – er werde entweder studieren oder das Hobby zum Beruf machen. Entscheidet sich Tom Lembcke für das Studium, so müsse es ein Fernstudium sein, und er würde sich weiterhin viel Zeit nehmen, um an Wettkämpfen und dem Training teilzunehmen. "Mit dem Segeln aufhören werde ich sicherlich nicht", bekräftigt er.

Fragt man Tom Lembcke nach seinem Ziel, so lautet seine Antwort ganz klar: am Americas Cup teilnehmen. Der Americas Cup ist die älteste und bekannteste Segelregatta der Welt.

Jüngstenschein

Den Schein können bereits Kinder ab sieben Jahren machen. Zulassungsbestimmungen dafür sind:

Alter zwischen 7 und 14 Jahren

zwischen 7 und 14 Jahren Zustimmung der gesetzlichen Vertreter

der gesetzlichen Vertreter Erwerbung des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Bronze

des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Bronze 15 Minuten Dauerschwimmen

Für den Jüngstenschein gilt es, eine mündliche sowie eine praktische Prüfung zu bestehen. Es müssen Kenntnisse der Handhabung der Segel, dem Knüpfen von Knoten oder der Pflege des Bootes nachgewiesen werden können. (jum)