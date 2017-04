Stockach Auffahrunfall: Fahrer fährt in wartendes Auto

2000 Euro Schaden verursachte ein Autofahrer am Dienstag, weil er zu spät bemerkte, dass das Auto vor ihm stehen bleiben muss, um abzubiegen

Ein 44-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in ein vorausfahrendes Auto gefahren. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilte, musste ein 35-jähriger in seinem VW gegen 9.15 Uhr auf der Straße stehen bleiben, um den Gegenverkehr abzuwarten, bevor er nach links zu einer Tankstelle neben der Meßkircher Straße fahren konnte. Der Fahrer im Volvo hinter ihm, bemerkte das zu spät und fuhr in das Auto vor ihm. Die Polizei schätzte den Schaden auf 2000 Euro.