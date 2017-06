Ein 47-jähriger fährt in ein bremsendes Auto vor ihm

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Ortsmitte von Espasingen gekommen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei musste ein 30-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen, wobei ein 47-jähriger Autofahrer unachtsam in das Fahrzeug vor ihm fuhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2500 Euro.