Stockach Auffahrunfall: 2500 Euro Schaden durch Unachtsamkeit

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden an zwei Fahrzeugen ist das Ergebnis einer Unachtsamkeit eines Autofahrers in der Straße Stadtwall

Ein Toyotafahrer ist am Montag in der Straße Stadtwall auf einen haltenden VW Passat aufgefahren. Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr in Höhe der Einmündung Stabelstraße. Als Ursache geht die Polizei von Unachtsamkeit des Toyotafahrers aus. An beiden Autos entstand durch den Unfall ein Sachschaden, der bei rund 2500 Euro liegt. Personen wurden nicht verletzt.