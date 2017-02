Stockach Auf die Fahrbahn geschleudert: Radfahrer verletzt sich bei Zusammenprall

Ein Fiat-Fahrer ist am Donnerstag, 9. Februar, gegen 17.45 Uhr, beim Einbiegen von der Industriestraße in die Radolfzeller Straße mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer zusammengestoßen.

Durch den Aufprall wurde der Radfahrer über die Motorhaube des Fiat auf die Fahrbahn geschleudert und dabei an der Schulter und am Kopf verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Radfahrer mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro. Am nicht mehr fahrbereiten Fahrrad wird der Schaden auf 300 Euro geschätzt.