Stockach Auf den Trump-Sieg spekuliert: Stockacher Schüler beim Planspiel Börse erfolgreich

Knapp 24.500 Teams aus ganz Deutschland haben am Planspiel Börse der Sparkasse teilgenommen. Drei Schüler des Nellenburg-Gymnasiums landeten am Ende auf auf Rang 8. Dem SÜDKURIER verraten Katharina Gräsle, Robin Fritzsche und Felix Steigmiller ihre Sieg-Strategie.

50.000 Euro virtuelles Startkapital, 200 Wertpapiere, die sich kaufen oder verkaufen lassen und zwei Monate Zeit. Mit diesen Vorgaben starteten 24.416 Schüler-Teams aus ganz Deutschland in das Planspiel Börse. Ihr Ziel: So geschickt investieren, dass das eigene Kapital möglichst stark anwächst. Diese Herausforderung nahmen auch drei Schüler des Nellenburg-Gymnasiums an.

Schon im vergangenen Jahr hatten sich zwei Drittel des Teams an dem von der Sparkasse organisierten Finanzwettbewerb beteiligt. "Damals aber nicht besonders erfolgreich", verrät Felix Steigmiller (16). "Wir hatten zu unkoordiniert agiert", stimmt ihm Robin Fritzsche (16) zu. Das sollte sich dieses Mal ändern. Mit Katharina Gräsle (15) um ein weiblichliches Mitglied erweitert, machten sich die "Geldknöpfe" an die Ausarbeitung eines Schlachtplans. "Da uns ja nur relativ wenig Zeit zur Verfügung stand, haben wir uns für eine Risiko-Strategie entschieden", erklärt Robin.

Statt in Firmen zu investieren, die sie mögen oder denen sie persönlich nahe stehen, setzten die Drei auf die Deutsche Bank, die Commerzbank und die italienische Uni-Credit. Oder wie Robin es ausdrückt: "Werte mit großem Potenzial." Der 16-Jährige kristallisierte sich schnell als finanzieller Fadenzieher des Dreiergespanns heraus. "Wir haben aber alle Entscheidung im Team getroffen", zeigt er sich bescheiden. Die Strategieabsprachen fanden während der zehn Spielwochen meist über Whatsapp oder per Telefon statt.

Der größte Risikofaktor während dieser Zeit – die US-Wahl. "Wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir am Abend vor der Wahl alle unsere Aktien verkaufen, haben uns dann aber dagegen entschieden", berichtet Robin. Richtig spekuliert: Nach anfänglicher Unruhe zeigte sich nämlich, dass sich gerade die Finanzwelt Vorteile von der Wahl des Multimilliardärs erhofft. Parallel zu den steigenden Bankenkursen rollte deshalb auch bei den Geldknöpfen der fiktive Rubel.

Und das bis zum Spielende. Nach knapp 15 Transaktionen gelang es dem Team, sein Kapital auf 62.998,73 Euro hochzuschrauben. Bundesweit bedeutet das: Platz acht.