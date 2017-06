Orsingen/Stockach Archäologen landen Volltreffer: Warum es viele Entdeckungen im Landkreis Konstanz gibt

Jüngst gab es überraschende archäologische Grabfunde zwischen Orsingen und Wahlwies. Allgemein gibt es im Landkreis aber viele Entdeckungen.

Eine Siedlung der Bronzezeit zwischen Orsingen und Wahlwies, Funde aus der mittleren Jungsteinzeit-Zeit bei Hegne und Pfahlreste aus mehreren Epochen in einer Baugrube in Konstanz: Diese drei Stellen haben in der jüngsten Zeit bei archäologischen Ausgrabungen interessante und teils sensationelle Funde ans Licht gebracht. Überhaupt gibt es im Landkreis Konstanz recht oft und zahlreiche frühgeschichtliche Funde.

"Im Boden ist vergleichsweise viel", sagt Georg Häußler von Archaeo Task, einer Firma aus Engen, die auf Ausgrabungen spezialisiert ist und eng mit der Kreisarchäologie zusammenarbeitet. Es werde aber auch mehr als in manch anderen Landkreisen gefunden, weil es mit dem Kreisarchäologen Jürgen Hald jemanden gebe, der sich ausschließlich mit diesem Thema befasse und sich um Ausgrabungen kümmere. "So kann viel gefunden werden", erklärt Häußler.

Archäologische Grabungen konzentrieren sich hauptsächlich auf Bereiche, in denen Störungen des Bodens anstehen, wie zum Beispiel der Ausbau der Bundesstraße 33 bei Allensbach-Hegne. Oder auf einem Feld zwischen Orsingen und Wahlwies. Dort will das Kieswerk Hardt im kommenden Jahr in seine Abbau-Erweiterungsfläche gehen. Deshalb laufen seit März Ausgrabungen mit großem Erfolg und sensationellen Funden im ersten, rund 1,8 Hektar großen Untersuchungsbereich.

Das Areal übertraf die Erwartungen in der Art und Menge der Funde bei Weitem. Neben den vermuteten Siedlungsresten aus der Bronzezeit kam jüngst auch ein Friedhof mit etwa zehn Brandgräbern zutage. Eines davon enthielt sogar noch alle Beigaben, unter denen auch Bronzegegenstände sind.

"Fundreiche Stellen wie diese sind selten", sagt Jürgen Hald. Über Stellen, an denen einst Gruben und Löcher für Pfähle, Abfälle und Feuer waren, können sich die Archäologen ein Bild über das damalige Aussehen der Siedlung, einem Weiler mit drei bis fünf Höfen, und das Leben in jener Zeit machen. Die größte Überraschung waren dann die Brandgräber. Für diese Art der Bestattung wurden die Leichen erst verbrannt und die Überreste anschließend samt Beigaben in eine vorbereitete Grube gelegt. Ein solches Brandgrab hat auch eine bestimmte Anordnung mit Steinreihen, in denen Beigaben und Knochen sowie Asche liegen. "Ein sehr wichtiger Fund", sagt Hald. Das sei bisher im Landkreis noch nicht in dieser Kombination gefunden worden. "Ein Friedhof bei der Siedlung ist einmalig."

Bei dieser Siedlung hatten Hald und die Mitarbeiter von Archaeo Task auch nicht damit gerechnet, Metallgegenstände zu finden. Metall sei damals sehr kostbar gewesen, erklärt der Experte. Deshalb sei alles wiederverwendet worden und es könne heute nur noch wenig gefunden werden. Beigaben für Tote heben sich zwar davon ab, aber Grabungsleiter Joachim Kitzberger sagt über das Brandgrab, in dem drei Tongefäße, ein kleiner Bronzedolch, eine Gewandnadel aus Bronze und eine Art Perle lagen: "Das war kein armes Grab." Die Waffen seien den Toten aber nicht immer mitgegeben worden.

Eine Frage bleibt noch: Und was passiert mit den Funden dieser Ausgrabungsstelle? Sie kommen zunächst ins Kreisarchiv in Singen, dann teilweise zur Restaurierung und später in das zentrale Landesfundarchiv nach Rastatt. Über die Positionen der insgesamt 570 Fundstellen, die auf einer Karte festgehalten sind, sowie ihrer Art, können die Archäologen rekonstruieren, wie die frühere Siedlung ausgesehen hat. Sie sei zum Beispiel typisch nordwestlich-südöstlich ausgerichtet gewesen. Und hatte einen Friedhof.

.Bildergalerien der Funde und ein Video mit Erklärungen zum Grabfund gibt es im Internet unter www.sk.de/exklusiv

Was gefunden wurde

Im ersten von zwei großen Ausgrabungsbereichen einer Siedlung aus der mittleren Bronzezeit (1600 bis 1300 vor Christus) zwischen Orsingen und Stockach-Wahlwies gibt es rund 570 Fundstellen. Dies sind kleine Bereiche, an denen früher Vertiefungen verschiedener Art waren: Pfosten von Fundamenten, Vorrats-, Abfall-, und Feuergruben – oder sogar Gräber. Dort kamen Gegenstände wie Tongefäße, Scherben, Webgewichte und zersprungene Hitzesteine zum Kochen oder Brauen zum Vorschein, in mindestens einem Grab sogar Beigaben aus Bronze. Da an einer Stelle teils mehr als nur ein Fundstück zutage kam, ist ihre Zahl vierstellig. Den zweiten Grabungsbereich gehen die Archäologen Ende des Jahres oder Anfang 2018 an. Dort ergaben Voruntersuchungen, dass es einen gut erhaltenen Hausgrundriss gibt. Die Stelle ist etwas vom anderen Bereich entfernt. Ob es Zusammenhänge gibt, ist bisher unklar. (löf)