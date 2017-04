Stockach Arbeitsunfall: Mann stürzt in die Tiefe

Während Montagearbeiten an einer Straßenlampe stürzt ein Mann aus dem Arbeitskorb und liegt seitdem im Krankenhaus

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, stürzte ein 36-jähriger Monteur im Gewerbegebiet Himmelreich bei Montagearbeiten an einer Straßenlampe aus einem Arbeitskorb mehrere Meter in die Tiefe. Am Unfallort wurde er von einem Notarzt versorgt, bevor er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurde. Die Schwere der Verletzungen des Monteurs, sind bisher noch nicht bekannt.