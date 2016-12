Stockach Arbeiten an Silvester: Krankenpfleger bei der Arbeit im Stockacher Krankenhaus

Ein Krankenhaus mit 24-Stunden-Versorgung hat niemals geschlossen. Das spüren etwa die Krankenpfleger, die auch an den Feiertagen bei der Arbeit sind

Stockach – Wenn Wolfgang Heine am kommenden Wochenende zur Arbeit erscheint, dann ist das für ihn ein Dienst wie an jedem anderen Wochenende, erzählt er – auch wenn es sich in diesem Fall um die beiden Tage Silvester und Neujahr handelt, an denen manch einer lieber ausgiebig den Jahreswechsel feiert. Doch Heine ist Krankenpfleger auf der Intensivstation des Stockacher Krankenhauses, was Wochenend- und Feiertagsdienste mit sich bringt. Acht Pflegekräfte seien auf der Intensivstation beschäftigt, erklärt er. Jeweils in Einzelschichten kümmern sie sich um die Menschen, die in den beiden Patientenzimmern rund um die Uhr überwacht werden.

Den Dienstplan macht Heine selbst. Und dabei gibt es eine eherne Regel: Wer an Weihnachten arbeitet, hat an Silvester frei – und umgekehrt. Er selbst sei dieses Jahr eben an Silvester bei der Arbeit. Ein Problem sei das weder für ihn noch für seine Kollegen, sagt er, denn: "Die Bereitschaft zur Wochenendarbeit ist eine Voraussetzung in unserem Beruf." Nur der Nachtdienst an Silvester sei ein wenig anders – denn in dieser Schicht spüre man am ehesten, dass man nicht mitfeiern könne.

Für seinen Einsatz zum Jahreswechsel stellt sich Heine auf alles Mögliche, aber nichts Bestimmtes ein – einen ganz normalen Dienst eben, denn da könne man auch nie vorher sagen, was passiert. Typische Feiertagskrankheiten kann er aber trotzdem nennen. So könnte es sein, dass Menschen ins Krankenhaus kommen, die nach zu viel Alkoholkonsum überwacht werden müssen. Oder weil sie nach einem fetten Essen Gallenprobleme bekommen haben. Heine hofft aber natürlich, dass die Menschen in Stockach und der Region den Jahreswechsel gesund begehen können. Doch er sagt auch: "Wenn jemand krank wird, sollten die Leute wissen, dass jemand da ist, der sich rund um die Uhr um sie kümmert." 660 Patienten der Intensivstation hätten das laut der stationseigenen Statistik im Jahr 2016 schon erlebt – Stand kurz vor Ende des Jahres.