Stockach Apfeltag im Oktober: Die Vorbereitungen laufen

Beim verkaufsoffenen Sonntag im Oktober dreht sich unter dem Motto "Stockacher Apfeltag" wieder alles um das Lieblingsobst der Deutschen. Stadt und Handel sind bereits in die Planung des diesjährigen Apfeltags eingestiegen. Am Sonntag, 15. Oktober, steht er im Kalender. Die Stadt Stockach und der Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) organisieren für unzählige Besucher zwischen 13 und 18 Uhr Genuss, Informationen, Spiel und Spaß rund um den Apfel, heißt es in einer Pressemitteilung von Stadt und HHG. Obstbauern werden Stände in der Stadt präsentieren. Vereine jeder Art, Gruppen, Schulklassen und alle sonstigen Organisationen können sich zudem ebenfalls mit einem kostenlosen Stand beteiligen. Gefragt ist Leckeres mit Äpfeln: Saft- und Mostausschank, Apfelkuchen, süße Dünnele, Apfelgebäck, Crêpes und Waffeln, Apfelspiele für Kinder und einfach alles, was zum Thema Apfel passt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Alle Stockacher Vereine und Obstbauern wurden bereits angeschrieben und zur Teilnahme angespornt. Die Organisatoren freuen sich über weitere Anmeldungen. Interessierte können sich noch bis zum 15. September per E-Mail an die Adresse orga@hhg-stockach.de anmelden. Ebenfalls geöffnet hat an diesem Tag das Kulturzentrum Altes Forstamt.