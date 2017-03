Stockach Am Lindekreisel: Lasterfahrer beschädigt Bepflanzung

Am Lindekreisel: Lasterfahrer beschädigt Bepflanzung

Ein unbekannter Lastwagenfahrer, der mit einem Anhänger oder Auflieger unterwegs gewesen sein muss, hat am Mittwoch, 8. März, zwischen 13.30 und 15 Uhr am Lindekreisel einen Schaden von rund 400 Euro angerichtet.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung vermeldet, verließ der Verursacher den Kreisverkehr vermutlich in Richtung Goethestraße. Dabei geriet er mit den nachlaufenden Hinterrädern wohl mehrfach in die Bepflanzung des Kreisels. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Telefon (07771) 93910, zu melden.