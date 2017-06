Bodman-Ludwigshafen Alte Kirchen machen Eindruck

Die Katholischen Frauengemeinschaft erkundet Freiburg, das Markgräflerland und St. Peter. Und Pfarrer Rainer Auer betätigt sich im Freiburger Münster als kundiger Reiseführer.

Ein voller Bus entführte die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Ludwigshafen in den Schwarzwald. Die Reisegruppe freute sich über die Teilnahme von Pfarrer Rainer Auer, der ihnen als versierter Reiseführer den Ausflug zu einem nachhaltigen Erlebnis machte.

Erste Station der Reise war Freiburg. Auer führte durch das Münster, hatte er doch einige Jahre während seiner Studienzeit und Priesterausbildung in Freiburg verbracht, wo er im Jahr 2000 zum Priester geweiht worden war. Heute ist er als gewähltes Mitglied des Priesterrates in der Erzdiözese dort regelmäßig vor Ort. Das Münster wurde von etwa 1200 bis 1513 im romanischen und größtenteils im gotischen Stil erbaut. Es wurde im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört, obwohl die umgebenden Gebäude durch den Bombenangriff am 27. November 1944 weitgehend in Schutt und Asche lagen. Lediglich das Dach wurde beschädigt. Auch die Glasfenster blieben original erhalten, da man sie vor den Bombenangriffen aus dem Münster entfernt und an einen sicheren Ort verbracht hatte. Mit einer Andacht schloss Pfarrer Rainer Auer die von ihm professionell vorbereitete Münsterbesichtigung ab.

Weiter ging es nach Heitersheim im Markgräflerland, wo man im Weingut Schmid die Gäste vom Bodensee zum traditionellen Spargelessen erwartete. Dazu wurde eine Auswahl verschiedener prämierter Weinsorten aus eigener Erzeugung präsentiert. Herzlich von der Gastgeberfamilie verabschiedet, ging es nun nach St. Peter im Naturpark Schwarzwald, ein an der Südflanke des Kandel gelegener heilklimatischer Kurort, etwa 20 Kilometer östlich von Freiburg. Hier galt der Besuch der barocken Pfarrkirche und ehemaligen Klosterkirche St. Peter und Paul. Berühmt ist die barocke Klosteranlage mit einer besonders sehenswerten Klosterbibliothek im Stil des Rokoko.

Der von Annette Specht-Pichler und Beatrice Ill organisierte Ausflug machte bei der Reisegruppe Eindruck und dürfte bei den Mitgliedern der katholischen Frauengemeinschaft noch lange nachklingen.