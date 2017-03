Stockach Alleine am Rand des sozialen Netzes: Theaterstück konfrontiert Schüler mit Cyber-Mobbing

Mit ihrem Stück "R@usgemobbt 2.0" zeigt die Kölner Theatertruppe Comic On den Schülern des Nellenburg-Gymnasiums, was passiert, wenn Jugendliche an den Rand des sozialen Netzes gedrängt werden.

In der digitalen Welt fühlt sich Christina wohler als in der analogen. Ihr Sozialleben zählt nicht gerade zu den Stärken der 15-Jährigen. Shoppen und Partymachen sowieso nicht. An ihrem Rechner allerdings verwandelt sich die schüchterne Schülerin in "Chris-Cross", eine talentierte Online-Gamerin, der kein Schwierigkeitsgrad zu hoch ist. Umso schöner, dass mit Jess ein Schüler in ihre Klasse kommt, mit dem sie ihre Leidenschaft teilen kann.

Zu Beginn des Theaterstücks "R@usgemobbt 2.0" scheint noch alles in Ordnung. Die Schüler der achten Klassen des Nellenburg-Gymnasiums können dabei zusehen, wie die Protagonisten sich allmählich kennen und schätzen lernen. Aber je spannender sich die Handlung gestaltet, umso unangenehmer wird die Lage für Jess und Chris. Denn: Auch Klassenschönheit Vanessa hat Gefallen an dem Neuankömmling gefunden. Sie macht Chris das Leben zur Hölle. "Du kannst Jess haben, wenn ich mit ihm fertig bin", gibt sie sich gönnerisch. "Du stehst doch auf Second-Hand."

Die Darsteller des Kölner Comic On Theaters setzen diese Machtverhältnisse geschickt um: Die farbenprächtig gekleidete Vanessa betritt die Bühne grundsätzlich von einer erhöhten Position, während Mauerblümchen Chris mit hochgezogenen Schultern von der Seite ins Bild schleicht. Der unentschlossene Jess pendelt zwischen diesen Ebenen hin und her.

Nach 45 Minuten Spielzeit dann der Höhepunkt: Vanessa bekommt ein Handyvideo in die Finger, auf dem Chris all ihren Mut zusammennimmt und ihre Gefühle für Jess erstmals in Worte fasst. Kurzerhand beschließt die eifersüchtige Diva, den Clip in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. Das Ende bleibt offen.

"Statt dem moralisch erhobenen Zeigefinger wollen wir den Schülern einen Spiegel vorhalten", erklärt Schulsozialarbeiterin Angelika Winter. Dass Cyber-Mobbing auch in Stockach eine Rolle spielt, erlebt sie beinahe täglich. Deshalb habe man das Präventionsprogramm bewusst um diesen Aspekt erweitert. Winter will die Jugendlichen aber nicht nur emotional erschüttern: "Vor- und Nachbesprechungen sollen zur Reflektion anregen."