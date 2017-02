Wahlwies Alle haben viel Spaß am Kindernachmittag der Stierzunft

Alle haben viel Spaß am Kindernachmittag der Stierzunft

Die Stierzunft landet mit ihrem liebevollen Mix aus Spielen und Vorführungen beim Kinderball einen Volltreffer.

Die Narren in Wahlwies hatten Glück: Pünktlich zum Kinderumzug zeigte sich kurz die Sonne und alle Hästräger gelangten trocken vom Narrenbaum in die Roßberghalle. Angeführt von Musikverein und Hansele Frank Klaiber zogen kleine und größere Kinder, ihre Eltern und Großeltern, die Garde, Stiere und Wiesenblumen durch den Ort.

In der Halle und dem Foyer waren einige Spielstationen aufgebaut, die von Wiesenblumen betreut wurden. „Es ist immer toll, mit wie viel Liebe hier für die Kinder alles vorbereitet wird“, sagte Anne Storm. Bevor die Kinder in alle Richtungen sprangen, tanzten drei Gruppen auf der Bühne. Alida Klaiber, Rebecca Renner und Leonie Hauser hatten mit zwei Gruppen geübt. Zunächst wuselten 25 bis 30 Mädchen und Jungs im Grundschulalter zu „Habt keine Angst vor Cowboy Joe“ über die Fläche, dann zeigten die älteren Mädchen der Klassenstufen fünf bis acht eine abwechslungsreiche Darbietung mit turnerischen Elementen.

Besonders niedlich waren die Kindergartenkinder. Mit ihnen hatten Jenny Klaiber und Steffi Braun an vier Terminen einen Tanz geprobt. „Komm, wir ziehen dem Papa seine Turnschuhe an“ gefiel den vielen Gästen sehr. Die Wahlwieserin Olga Nübel lobte: „Der Kinderball ist ein wunderbarer Ausklang der Fasnacht. Ich finde es erstaunlich, was die Mädchen mit den Kindern auf die Beine gestellt haben und mit welcher Begeisterung die Kinder dabei sind.“ Ihre Freundin Elke Redling, die mit ihren Töchtern Lotta (5) und Emma (7) in Stockach wohnt, ergänzte: „Das Programm mit Spiel- und Bastelstationen ist Spitze. Die Kinder können spielen und rennen, man muss nicht immer auf sie aufpassen.“

Frank Klaiber gab die Bühne für die Spiele frei. Mit seiner Frau Manuela leitete er ein Bonbon-Memory und Wettspiele wie die Reise nach Jerusalem. Die Erwachsenen genossen die vielen Kuchen. Die Kinder vergnügten sich beim Dosen werfen, am Süßigkeitenstand, beim Glücksrad drehen, im Bällebad oder testeten ihr Geschick beim Kistenstapeln. Den höchsten Kartonturm schaffte Mareike Stecher mit 2,68 Metern. Die Kindergartenkinder stapelten Eierkartons. Hier gewann Bastian Mattes mit zehn Kartons. Auf der Empore wurden Holzschiffe gebaut. Mütter und Väter waren genauso engagiert wie ihre Kinder. Sie schliffen, hämmerten, spannten mit Wolle ein Seil um die Nägel und fixierten einen Stab mit vorgeschnittenem Stoffsegel. „Da können sie richtig bauen. Das ist ein tolles Angebot“, fand Marion Mattes.

Narrenbaum-Gewinner

Während des Kinderballs wurde auch der Narrenbaum verlost. Zu gewinnen gab es anderthalb Ster Holz, die dem Gewinner auch geliefert würden, wie Hansele Frank Klaiber versprach. Gewonnen hat das Los Rot 243, als Ersatzlos wurde Rot 901 gezogen. Der Gewinner kann sich bei Thomas Buchholz per E-Mail unter der Adresse Praesident@Stierzunft.de melden. Als letzte Veranstaltung der Fasnacht findet heute um 20 Uhr der Trauerschmaus im Gasthof Frieden statt. Der Narrenbaum wird erst am Lätaresamstag, 25. März, um 17 Uhr gefällt. (wig)