Stockach Alkoholisiert und ohne Führerschein: Polizei nimmt Autofahrer fest

Anwohner rufen die Polizei, als sie nachts ein auffälliges Fahrzeug bemerkten

Ein 25-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag alkoholisiert und ohne Führerschein von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Laut einer Pressemitteilung der Polizei riefen Anwohner der Sebastian-Kneipp-Straße und der Robert-Koch-Straße gegen 1.45 Uhr die Polizei, nachdem der Autofahrer mehrmals auffällig durch die Straßen fuhr. Die Polizeibeamten hielten den Fahrer kurz darauf an und stellten bei einem Alkoholtest einen Wert über 1,5 Promille fest. Unter einem Vorwand hat sich der 25-Jährige ohne Führerschein den Autoschlüssel eines Familienangehörigen geben lassen und fuhr mit dem Auto davon. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und nahmen den Mann mit auf das Revier.