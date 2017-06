Stockach Alkoholfahrt endet mit Unfall

Die Polizei behält den Führerschein eines 52-jährigen Autofahrers ein, nachdem dieser alkoholisiert auf der Straße unterwegs war

Ein 52-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, fuhr der 52-Jährige gegen 20 Uhr stadtauswärts auf der Radolfzeller Straße und versuchte in Höhe eines Tankstellengeländes an einem Auto vorbeizufahren, das aufgrund von Gegenverkehr beim Abbiegen anhalten musste. Der Autofahrer streifte dabei das wartende Auto einer 51-jährigen Fahrerin. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim Unfallverursacher deutliche Anzeichen einer Alkoholeinwirkung fest und veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Den Führerschein hat die Polizei dem Autofahrer entnommen.