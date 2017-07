Stockach Aktionstag: Sport und Spiele im Osterholz am 22. Juli

Der Aktionstag soll Kinder und Jugendliche ansprechen und sie animieren, sich im Freien zu bewegen. Die Stadtjugendpflege und die TG Stockach haben den Parcours gemeinsam erstellt

Stockach – Nur noch eine Woche lang zur Schule gehen, dann sind endlich Sommerferien. Viele Schüler sehnen die langen Ferien herbei. Das Team der Stadtjugendpflege und Mitglieder der TG Stockach geben mit ihrem Kinder- und Jugend-Aktionstag einen kleinen Vorgeschmack auf die Ferienzeit. Auf dem TG-Gelände am Osterholz bauen Stadtjugendpfleger Frank Dei und Lorenzo Patone, Vorsitzender der TG Stockach, am Samstag, 22. Juli, mit tatkräftigen Helfern mehrere Stationen für Spiele und Sportarten auf.

"Dieser Aktionstag ist für mich der Start ins Sommerferienprogramm", sagt Frank Dei. Er lädt alle Kinder und Jugendlichen ein, sich von 14 bis 17 Uhr im Freien auszutoben. "Man braucht keine Voranmeldung und die Teilnahme ist kostenlos." Wasser- und Sportspiele kamen schon in den letzten Jahren gut an. Zur Abkühlung bietet sich unter anderem das Apfelschnappen an: Es geht darum, in einer mit Wasser gefüllten Wanne schwimmende Äpfel nur mit dem Mund herauszufischen. Die Wasserwaage auszugleichen, erfordert ebenfalls Geschick. Viele Stationen können schon von ganz jungen Kindern erfolgreich gemeistert werden. Auch die Kletterwand soll wieder aufgestellt werden. "Da stehen natürlich Helfer, die die Kletterer sichern", verspricht Dei, zu dessen Team auch die Schulsozialarbeiterinnen Margerit Haas, Angelika Winterer und Petra Brinkmann sowie FSJ-ler Isaak El Fallus gehören.

Die Soccer-Arena ist in diesem Jahr neu. Auf dem 120 Quadratmeter großen und mit Bande umrahmten Spielfeld könnte spontan ein Mini-Turnier ausgetragen werden, wenn sich genügend Mitspieler finden. Weil Frank Dei und seine FSJ-Kraft Giannina Bartholz vom Bogenschießen ganz begeistert sind, wollen sie auch dazu eine Station anbieten. "Beim Aktionstag haben die Teilnehmer die Chance, diese Sportart auszuprobieren. Im Ferienprogramm gibt es zwar zwei Termine dafür, die sind aber schon ausgebucht", erklärt der Stadtjugendpfleger.

Das Bogenschießen wird auch ein Teil des Parcours sein, den die Kinder und Jugendlichen (und deren Eltern) durchlaufen können. Eventuell könne nach einiger Übung auf Luftballons geschossen werden, sagt Dei. Am Nachmittag gibt es Gratis-Getränke. Zum Abschluss bekommen Kinder mit einem ausgefüllten Laufzettel (für die Teilnahme am Parcours) eine Wurst und Getränke zum Selbstkostenpreis.

Lorenzo Patone, Frank Karotsch, Nina und Damian Kallabis von der TG Stockach werden die Disziplinen Weitsprung, Laufen, Werfen und Hochsprung betreuen. Damian Kallabis ist ein ehemaliger deutscher Leichtathlet. Sein größter Erfolg war der überraschende Sieg über 3000 Meter Hindernis bei den Europameisterschaften 1998 in Budapest.

Auch Frank Karotsch ist in der Laufszene bekannt. Er war fünfmaliger Deutscher Meister über 1500 Meter, war 2006 Deutscher Crosslauf-Meister und belegte zweite und dritte Plätze bei Deutschen Meisterschaften über verschiedene Distanzen. Über 40 Mal war er Badischer Meister auf Straße, Bahn und im Crosslauf. Die beiden Herren können also bestimmt einige gute Trainingstipps geben.

Mehr Informationen gibt es bei Stadtjugendpfleger Frank Dei unter der Telefonnummer (07771) 802 189 oder per E-Mail unter f.dei@stockach.de