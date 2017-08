Stockach Aggressiver Betrunkener hat Messer und Hackbeil dabei

Fahrgäste des Seehas haben am Samstagabend wegen einem 39-jährigen Betrunkenen, der während der Zugfahrt sehr aggressiv und provokant war, die Polizei gerufen. Polizisten machten einen kuriosen und gefährlichen Fund in seinem Rucksack.

Beamte fanden den Mann in Stockach, wo er ausgestiegen war. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks kamen laut einer Mitteilung der Polizei zwei Messer und ein Hackbeil zutage. Die Streife nahm den Mann aufgrund seines Zustands über Nacht in Gewahrsam. Zeugen des Vorfalles im Zug werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93910 in Verbindung zu setzen.