Stockach Abstimmung über die Stockacher Jungstorch-Namen beginnt

Über alle Vorschläge, die für den Nachwuchs der Stockacher Störche Hans und Nelli eingegangen sind, können die SÜDKURIER-Leser nun eine Woche lang abstimmen.

Wie bei den Elternstörchen, die Hans und Nelli getauft wurden, gibt es nun auch für den Nachwuchs eine Leseraktion zur Namensfindung. Sechs Tage lang hatten Leser die Möglichkeit, per E-Mail oder Post Vorschläge einzuschicken.

Der einzige Haken: Das Geschlecht der beiden Jungstörche ist nicht bekannt. Das kann immer erst später bei der Paarung festgestellt werden. Deshalb sollten die Vorschläge so sein, dass es von den jeweiligen Namen entweder eine männliche und eine weibliche Form gibt oder einen neutralen Namen, der für beide Geschlechter funktioniert. Auch wenn das nicht immer so bei den Einsendungen ist, kommen trotzdem alle in die Abstimmung, zu der es am Ende des Textes Informationen gibt.

Und das sind die Vorschläge und was hinter ihnen steckt:

Happy und Lucky ist eine Idee aus der Redaktion. Die beiden englischen Worte bedeuten glücklich und fröhlich. Sie sind neutral und passen für Männchen wie Weibchen.

Lilian und Noah würde Antonia Ried die beiden Jungstörche nennen. Noah werde in Israel auch als Frauenname benutzt, erklärt sie dazu.

Konny und Hansi fände Thomas Kopp, Anzeigenberater beim SÜDKURIER, passend für die Jungstörche. Konny ist als als Abwandlung von (Hans) Kuony gedacht.

Toni und Goldi ist eine Idee weitere Idee aus der Lokalredaktion. Beide funktionieren für Männchen wie Weibchen. Toni (neutral als Abkürzung von Anton oder Antonia) wäre eine Hommage an Anton Sohn, der die Zizenhausener Terrakotten erschaffen hat. Goldi ist eine geschlechtsneutrale Abkürzung von Mangold, ein Name, der bei den Grafen von Nellenburg sehr beliebt war.

Maxi und Kathi schlägt Elfriede Gröger vor, weil sie die Namen lustig findet. Es habe auch mal einen Storch Namens Maxi beim Affenberg gegeben.

Noah und Floh schlägt Matthias Kopp vor und hat mit Noah dieselbe Idee wie Antonia Ried.

Alpha und Omega ist eine weiterer Vorschlag aus der Lokalredaktion und greift damit die Nähe zur katholischen Kirche auf. Die beiden griechischen Worte, die auf Anfang und Ende verweisen, und auf die auch der Spruch „von A bis O" oder "das A und O" zurückgeht, passen sowohl für Männchen und Weibchen.

Lloyd/ Nya und Ronaldo/ Lepi haben der siebenjährige Lennard und der achtjährige Pius aus Stockach als männliche und weibliche Namensideen.

Peter und Paul schlägt Gernot Burmeister von der Direkt-Kurier Zustell GmbH (SÜDKURIER und Arriva) vor.

Nutti und Frutti bringt Barbara Reesen als Namen ins Rennen.

Die Abstimmung läuft ab sofort bis Mittwoch, 12. Juli, 16 Uhr. Der Vorschlag, der am Ende der Laufzeit prozentual die meisten stimmen hat, gewinnt. Die Gewinnernamen werden anschließend online und in der Printausgabe verkündet. Außerdem werden sie an die Vogelwarte in Möggingen weitergemeldet, um die Aufzeichnungen zu den Ringnummern der Jungstörche (A1V59 und A1V60) damit zu ergänzen.