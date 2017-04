Stockach Abschied und Ankommen

Schüler des Nellenburg-Gymnasiums zeigen im Austausch mit schwedischen Schülern, was hinter der Idee der europäischen Union steckt

Für die Anhänger eines vereinten Europas war der Mittwoch der vergangenen Woche ein trauriger Tag. Als erster Mitgliedsstaat in der Geschichte beantragte Großbritannien in Brüssel den EU-Austritt. 600 Kilometer südöstlich war in Stockach vom Brexit-Blues aber herzlich wenig zu spüren. Statt einen Austritt zu verabschieden, begrüßte man hier ein Eintreffen. 15 schwedische Schüler waren am Abend zuvor in Stockach angekommen. In der Geschichte des Nellenburg-Gymnasiums stellt dieser Austausch eine Premiere dar. Und – da sind sich Lehrer und Schüler einig – eine gelungene dazu. Bereits nach der ersten gemeinsamen Woche in Borlänge hätten Schweden und Deutsche im September Abschiedstränen geweint, berichten die Organisatoren. Umso größer die Freude, dass man jetzt wieder vereint war. Im Hinblick auf den nahenden EU-Ausstieg der Briten ist es fast schon ironisch, dass die englische Sprache die Brücke zwischen den Schüler-Delegationen geschlagen hat. Auch Bürgermeister Rainer Stolz bewies sich beim offiziellen Empfang der Skandinavier als echter Europäer. Er begrüßte seine Ehrengäste nicht nur im großen Sitzungssaal des Rathauses, sondern packte dort auch noch sein bestes Feiertags-Englisch aus. Und auch wenn manche Kleinigkeit dabei vielleicht im Überschwang daneben ging, stieß er doch auf neugierige Zuhörer. Vor allem als er die Geschichte hinter dem Schweizer Feiertag erläuterte. Als "invincible", also unbesiegbar, hätten sich die Stockacher gegenüber ihren Gegnern gezeigt, beschrieb der Bürgermeister mit einem breiten Lächeln. Wer beobachtet hat, wie ungezwungen die gemischt um den Tisch sitzenden Schüler aus Borlänge und Stockach an diesem Tag miteinander umgingen, der traut auch der europäischen Idee zu, sich als ebenso unbesiegbar zu erweisen.