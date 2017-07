Stockach/Meßkirch/Mengen Ablachtalbahn: Landesrechnungshof kritisiert die Bahnförderung

Die Ablachtalbahn kommt in der aktuellen Denkschrift des Rechnungshofs als Beispiel für Strecke ohne Verkehr vor. Lokale Politiker schließen sich dem an, weisen aber auch auf das Potential der Strecke für den Personenverkehr hin.

Dass auf der Ablachtalbahn kaum Züge fahren, ist lange bekannt. Dass die Bahnlinie, die Stockach mit Mengen verbindet, nun in der aktuellen Denkschrift des Landesrechnungshofes vorkommt, ist hingegen neu. Im Abschnitt über die Förderung des Landes für nicht bundeseigene Eisenbahnen hat die Ablachtalbahn, die Stockach mit Mengen verbindet, in gewisser Weise die Funktion eines abschreckenden Beispiels – nämlich für Bahnstrecken, in die beträchtliche Summen investiert wurden, ohne dass viele Züge darauf fahren. Zwischen Sauldorf und Stockach verkehren laut der Denkschrift gar keine Züge.

Damit ist gewissermaßen amtlich, dass die Fördergelder nicht zielgerichtet eingesetzt wurden. Denn Ziel der Landespolitik ist ja gerade, Güterverkehr auf die Schiene zu holen. Die größte Summe, die in der Denkschrift genannt wird, sind fünf Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket II im Jahr 2009, mit denen die Strecke zwischen Sauldorf und Stockach saniert wurde. Und mit kleineren Summen für Instandhaltungen ging es weiter, zuletzt im Mai, wie aus einer Pressemitteilung des Landesverkehrsministeriums hervorgeht, in der keine Beträge genannt werden.

Von einer Fehlinvestition will der Rechnungshof dennoch nicht sprechen. Man kritisiere nur, dass das Land bei der Förderung keine Vorgabe gemacht habe, welches Frachtvolumen auf den geförderten Strecken erreicht werden soll, sagt Pressesprecher Ronny Eschler. "Dies führt dazu, dass das Land diese Güterverkehrsstrecke fördert, auf der nur in geringem Umfang beziehungsweise überhaupt kein Eisenbahnverkehr mehr stattfindet", schreibt er.

Auch Kommunalpolitiker äußern sich kritisch. So schreibt Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz, dass auch er den hohen Zuschuss bei den "eher seltenen Gütertransporten" für kritikwürdig halte. Und Mühlingens Bürgermeister Manfred Jüppner meint: Es "muss in der Tat die Frage gestellt werden, ob diese Förderung sinnvoll gewesen war." Dorothea Wehinger, Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Singen-Stockach (Grüne), schreibt hingegen über die kleineren Zuwendungen: "Damit wird dem verkehrspolitischen Ziel der Verlagerung von Güterverkehren von der Straße auf die Schiene Rechnung getragen. Selbstverständlich sollte bei jeder Förderung geprüft werden, ob sie sachgerecht, effizient und zielführend ist." Genau das stellt die Denkschrift in Frage.

Alle drei bringen auch Personenverkehr ins Spiel. Jüppner hätte die Aufrüstung der Strecke für diesen Zweck für schlüssiger gehalten, ist sich der höheren Kosten aber auch bewusst. Stolz schreibt, dass man die Einschätzung ändern müsse, wenn das Land den Personenverkehr auf der Strecke doch noch nachhaltig fördere. Und Wehinger begründet mit einem möglichen Personenverkehr die Notwendigkeit von Instandhaltungsmaßnahmen. Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick fordert mehr Engagement für die Strecke und verweist auf ihren Wert: "Wollte man die Bahn heutzutage bauen, könnte man das vergessen." Auch die Landtagsabgeordneten des Kreises Sigmaringen, Klaus Burger (CDU) und Andrea Bogner-Unden (Grüne), verweisen auf das Entwicklungspotenzial der Strecke. Von den Besitzern der Ablachtalbahn war übrigens auch auf mehrfache Anfrage keine Stellungnahme zu erhalten.

Die Ablachtalbahn

Den Betrieb organisiert die private Ablachtalbahn GmbH. Als einer ihrer Geschäftsführer wird auf der Internetseite Ulrich Bohnacker genannt, der auch als Inhaber der Schweizer Firma Tegometall mit Werken in Krauchenwies und Sauldorf genannt wird.