Stockach Ärger über die Verkehrsbefragung: Stau in Stockach  Abiturienten kommen zu spät zur Prüfung

Auch Abiturienten standen am Dienstag auf ihrem Weg zur Prüfung im Stau. Und manche kamen zu spät zur Klausur. Doch mit langwierigen Staus durch die Befragung hat im Vorfeld offenbar niemand gerechnet.

Im Stau stehen ist nervig. Im Stau stehen, wenn man zu einem wichtigen Termin muss, ist noch nerviger – vor allem wenn man auf dem Weg zur Abiturprüfung ist. Mit diesem Problem hatten manche Stockacher Abi­turienten zu kämpfen, die am Dienstag ihre Deutschprüfung geschrieben haben. Denn am selben Tag hat auch das Ulmer Planungsbüro Modus Consult eine Verkehrsbefragung für den Stockacher Verkehrsplan durchgeführt – mit Elftklässlern des Nellenburg-Gymnasiums als Befragern. Zwei Abiturienten, die die Prüfung an der Wahlwieser Waldorfschule absolvierten, seien dadurch zu spät zu ihrer Klausur erschienen, sagen nun die Eltern der Jugendlichen aus dem Raum Mühlingen. Michael Narten, Abitursbeauftragter der Waldorfschule, bestätigt diese Information.

Ihre Tochter sei vollkommen aufgelöst in der Prüfung angekommen, erzählt beispielsweise Daniela Zulic, die in der Nähe von Mühlingen wohnt. Durch den Stau vor der Verkehrsbefragung habe ihre Tochter fast eine Stunde für den Weg zur Schule gebraucht, der sonst 20 Minuten dauere – Ankunft um kurz nach 8 Uhr, als die Prüfung schon begonnen hatte. Der Stau durch die Verkehrsbefragung hätte viel überflüssige Aufregung verursacht.

Mit so langen Staus habe niemand gerechnet

Peter Fritschi, Leiter des Stockacher Baurechts- und Ordnungsamtes, verteidigt den Termin für die Befragung. Um ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen, dürfe man nicht vor Mitte April befragen, Dienstag oder Donnerstag seien als Wochentage ebenso gesetzt. Ab Anfang Mai sind Kanalbauarbeiten an der Hindelwanger Adlerkreuzung geplant, sodass den Planern genau zwei Tage zur Auswahl geblieben seien, so Fritschi. Mit so langen Staus durch die Verkehrsbefragung habe allerdings niemand gerechnet. Doch Fritschi gibt auch zu: Seit zehn oder zwölf Jahren habe man keine Verkehrsbefragung mehr gemacht, zuletzt habe es keine Staus gegeben. In dieser Zeit ist der Verkehr aber offenbar gewachsen.

Das Nellenburg-Gymnasium in Stockach hatte diese Probleme nicht. Kein Schüler sei zu spät zur Prüfung gekommen, sagen Schulleiter Michael Vollmer und seine Stellvertreterin Ina Ratzke. Denn die Befragungen fanden Stadtauswärts statt, sodass die stadteinwärts fahrenden Schüler eher nicht davon betroffen waren. Die Kritik, dass das Gymnasium schon bei der Anfrage der Planer für Helfer bei der Verkehrsbefragung hätte merken können, dass diese mit der Abiprüfung kollidiert, wollen sie aber nicht akzeptieren. Es seien lediglich Helfer für eine Verkehrsbefragung angefragt worden – welchen Umfang das konkret annimmt, sei nicht zur Sprache gekommen, so Vollmer. Und Ratzke ergänzt, dass man mit solchen Staus nicht gerechnet habe. Auch bei früheren Gelegenheiten, bei denen eigene Schüler an Verkehrsbefragungen teilgenommen haben, hätten lange Staus nicht zu ihrer Erfahrung gehört. Und Michael Vollmer gibt zu bedenken: "Wir hätten davon selbst betroffen sein können." Und das hätte man natürlich nicht riskiert, wenn man es geahnt hätte.