Stockach 70-jähriges Bestehen des Pestalozzi-Kinder und Jugenddorfes: Ein Interview

Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf feiert sein 70-jähriges Bestehen. Wie steht die Einrichtung da und was passiert dort? Geschäftsführer Bernd Löhle gibt Einblick in die Hintergründe der Jugendhilfeeinrichtung.

Herr Löhle, haben Sie heute schon einen Salat gegessen?

Ja, natürlich, beim Mittagessen im Speisesaal. Das wird aus den Lebensmitteln, die in unseren eigenen Betrieben biologisch-dynamisch erzeugt werden, gekocht.

Und die Marktstände des Kinderdorfs mit Obst und Gemüse sind einer der sichtbaren Botschafter Ihrer Einrichtung im ganzen Landkreis.

Ja, allerdings betreiben wir diese nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen, auch wenn wir im Bereich Bio-Lebensmittel ziemlich gute Preise erzielen können. Ursprünglich wurden die Betriebe für die eigene Versorgung des Kinderdorfes gegründet und wir sind dankbar, heute in der Lage zu sein, diese auch in der Region anbieten zu können. Und wir bilden in diesen Betrieben Jugendliche aus, teilweise auch Menschen, die weniger leistungsfähig sind, in der sogenannten Fachpraktiker-Ausbildung. Die ist dann im theoretischen Teil nicht so anspruchsvoll wie eine Vollausbildung. Da kommen viele Jugendliche von außen zu uns, sind also nicht im eigentlichen Sinn Kinderdorf-Kinder. Dabei haben wir eine relativ gute Erfolgsquote beim Übergang in den ersten Arbeitsmarkt, weil wir Lebensmittel und Dienstleistungen direkt am Markt anbieten und so die Jugendlichen die realen Anforderungen kennenlernen. Und durch unsere Waren werden wir bei den Menschen bekannt – übrigens auch mit dem Lieferservice Pestalozzi bringt Bio, den es seit Herbst gibt.

Tragen die Betriebe mit ihren Waren auch finanziell zum Kinderdorf bei?

Sie müssen kostendeckend arbeiten, aber wir können keine anderen Angebote quersubventionieren. Beispielsweise bekommen wir für Therapieangebote kaum Geld von den Jugendämtern. Weil diese für die Kinder, die viel verarbeiten müssen, aber trotzdem unverzichtbar sind, müssen sie durch Spenden finanziert werden.

Da Sie gerade das Thema Geld ansprechen: Kürzlich gab es den Spatenstich für ein neues Familienhaus. Wie wird das finanziert?

Wenn wir ein neues Familienhaus brauchen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Man könnte etwas mieten, doch einen Vermieter zu finden, ist sehr schwierig. Zum Kauf fehlt uns das Geld. In dem konkreten Fall errichtet die Pestalozzi-Stiftung das Gebäude und bleibt sein Besitzer, das Kinderdorf zahlt eine marktübliche Miete. Von einem solchen Modell hat auch die Stiftung etwas, denn die Zinserträge sind ja seit Jahren rückläufig. Und von solchen Investoren sollte es mehr geben. Derzeit können wir nur jedes sechste Kind annehmen, für das die Unterbringung angefragt wird.

Von Zeit zu Zeit hört man auch die Kritik, das Kinderdorf habe viel Geld, sodass es problemlos die hohen Preise für Grundstücke in Wahlwies bezahlen könnte. Was sagen Sie dazu?

Wo diese Vorstellung herkommt, ist mir nicht ganz klar. Im vergangenen Jahr haben wir nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder ein leichtes Plus gemacht. Wir haben etwa 17 Millionen Euro Umsatz im Jahr, wovon der größte Teil für Gehälter ausgegeben wird. Denn unsere Hauptaufgabe ist die Begleitung der Kinder und Jugendlichen, nicht einen großen Gewinn zu erwirtschaften. Dieses Jahr werden wir es sicherlich nicht kostendeckend schaffen – auch wir sind von den Frost-Ausfällen beim Obst betroffen und bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sinken die Zahlen. Es ist natürlich richtig, dass es ein gewisses Vermögen beim Kinderdorf gibt. Aber davon ist praktisch alles in den Anlagen gebunden und kaum etwas frei verfügbar. Verluste zehren daher an der Substanz. Und mein Job ist, das Geschäft kostendeckend zu führen, um Menschen den Anschluss an die Gesellschaft zu ermöglichen und um neue Angebote zu schaffen, die auch gebraucht werden.

Wenn nur jedes sechste Kind angenommen werden kann, wie erfolgt die Auswahl?

Es gibt natürlich Ausschlusskriterien. Straffällige oder drogensüchtige Jugendliche wären bei uns in dieser offenen Einrichtung nicht gut aufgehoben. Und dann schauen sich unsere Fachleute die Fälle genau an: Wie lief die Vorgeschichte? Wie alt ist ein Kind? Könnte es in eine bestimmte Wohngruppe passen? Und bei Anfragen für mehrere Geschwister: Können wir alle zusammen aufnehmen? Grundsätzlich gilt, dass es immer am besten ist, wenn ein Kind bei seinen Eltern aufwächst. Doch es gibt eben auch die Fälle, in denen das Kindswohl gefährdet ist. Ehe ein Jugendamt ein Kind abseits der Eltern unterbringt, muss schon viel passieren. Man kann also davon ausgehen, dass unsere Kinder und Jugendlichen ein ziemlich großes Päckchen mitbringen.

Im Kinderdorf leben bis zu sechs Kinder in einem familienähnlichen Verbund mit einem Elternpaar zusammen. Das ist eine sehr besondere Art zu arbeiten. Finden Sie noch genügend Personal?

Das ist tatsächlich schwieriger geworden, zumal wir auch die Anforderung haben, dass mindestens einer der beiden Partner eine pädagogische Ausbildung haben muss. Der jeweils andere Partner muss sich dann in drei bis fünf Jahren entsprechend qualifizieren. Und immer weniger Menschen wollen eine solche Rund-um-die-Uhr-Betreuung leisten. Aber noch finden wir genügend Kinderdorf-Eltern, was sicher auch an diesem besonderen Ort mit den eigenen Lebensmitteln und ähnlichem liegt. Und mit diesem Modell, dass die Kinder wirklich von Ehepaaren betreut werden, sind wir die einzige Einrichtung in Deutschland. Beinahe alle anderen Einrichtungen, in denen Kinder, die nicht bei ihren Eltern bleiben können, aufwachsen können, arbeiten im Dreischichtmodell, mit wechselnden Erziehern alle acht Stunden. Speziell für kleinere Kinder ist das nicht so gut, weshalb diese auch von weiter her zu uns kommen.

Manchmal bekommt man auch mit, dass Kinder nach einigen Jahren in Wahlwies anderswo untergebracht werden. Wie kommt das?

Diese Fälle sind sehr selten und hängen meistens mit dem Abstand zum Elternhaus zusammen. Denn bei großer räumlicher Entfernung wird es natürlich schwieriger, Kind und Eltern wieder zusammenzubringen – und das ist ja eigentlich das Ziel unserer Arbeit. Auch unsere Hausleitungen sagen manchmal, dass durch die Entfernung ein weiterer Beziehungsabbruch droht. Letztendlich entscheidet das Jugendamt.

Schon in einer normalen Familie gibt es Konflikte unter den Kindern. Wie gehen Kinderdorf-Eltern damit um?

Eigentlich nicht groß anders, als es leibliche Eltern machen würden. Allerdings muss mitunter sehr viel ausgehandelt werden. Gerade Kinder, die zum Beispiel Gewalt erfahren haben, müssen lernen, dass Gewalt kein Weg ist, um Konflikte zu lösen. Sie können hier neue Verhaltensmuster einüben. Kinderdorf-Eltern müssen da mitunter auch klare Ansagen machen.

Das Kinderdorf betreibt ja auch einen Kindergarten und eine Schule. Wie läuft es dabei mit der Integration?

Im Kindergarten funktioniert das sehr gut, das ist wirklich ein integrativer Kindergarten. Etwa die Hälfte der Kinder dort kommt von außen. Bei der Dr. Erich Fischer-Schule ist das anders, denn sie ist eine sonderpädagogische Schule. Entsprechend kommen von außen nur Kinder mit einem entsprechenden Bedarf. Bei Kindern im Schulalter müssen wir zunächst feststellen, was die richtige Schule für ein Kind ist. Deswegen gehen viele unserer Kinder auch auf staatliche Schulen oder die Waldorfschule – auch wenn diese nicht zum Kinderdorf gehört.

Und beim Zusammenspiel mit der unmittelbaren Umgebung?

Über die fernere Vergangenheit kann ich kaum etwas sagen, da ich erst seit 2010 hier bin. Derzeit ist das Verhältnis zur umgebenden Gemeinde sehr gut und ich habe auch das Gefühl, dass die Wahlwieser und die Stadtverwaltung das Kinderdorf unterstützen.

Ist der Erfolg des Kinderdorfs messbar?

Wir führen keine genaue Statistik darüber, wie das Leben der Kinder und Jugendlichen weitergeht, die hier aufgewachsen sind. Aber es gibt auch dann noch einen engen Kontakt, wenn die Bewohner ausgezogen sind, und daher kann ich sagen: Die allermeisten schaffen es in einen Beruf, schätzungsweise 90 bis 95 Prozent. Dabei haben viele Kinder, die herkommen, von ihren Eltern vermittelt bekommen: Du kannst nichts. Die Entwicklung solcher Kinder zu unterstützen, ist unsere Kernaufgabe und funktioniert sehr gut.