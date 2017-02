Stockach 63-Jähriger überfährt Stoppschild und prallt mit anderem Auto zusammen

Weil ein Autofahrer beim Überqueren der B 14 nicht beim Stoppschild gehalten hatte, kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall.

Ein 63-Jähriger Autofahrer hat beim Überqueren der B 14 ein Stoppschild überfahren und so einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, soll er am Samstag gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger die Bundesstraße von Hecheln kommend in Richtung Raithaslach überquert haben, dabei aber die Vorfahrt eines aus Stockach kommenden anderen Autos missachtet haben. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Beifahrerin des Unfallverursachers soll durch die Kollision schwer verletzt worden sein und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb hingegen unverletzt. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs soll leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt worden sein. Bei dem Zusammenstoß sollen beide Fahrzeuge erheblich beschädigt worden sein, es entstand Schaden in Höhe von etwa 30 000 Euro.