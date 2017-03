Stockach 5000 Euro Schaden bei Unfall an Einmündung

Ein Autofahrer hat beim Einbiegen in die Radolfzeller Straße ein herankommendes Auto übersehen.

Der Unfall geschah laut der Pressemitteilung der Polizei am Montag gegen 7 Uhr an der Einmündung der Kindergartenstraße in die Radolfzeller Straße. Ein Autofahrer ist demnach um diese Zeit aus der Kindergartenstraße nach rechts in die Radolfzeller Straße abgebogen. Dabei hat er laut der Meldung ein anderes Auto übersehen, das stadtauswärts auf der Radolfzeller Straße unterwegs war. Den bei dem Unfall entstandenen Schaden beziffert die Polizei mit etwa 5000 Euro. Personen wurden dabei nicht verletzt.