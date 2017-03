Stockach 34-Jähriger schlägt 65-Jährigen ins Gesicht

Ein deutlich alkoholisierter 34-Jähriger hat am Dienstagmittag, 21. März, auf einen 65-Jährigen eingeschlagen und ihm Gesichtsverletzungen zugefügt. Der Täter musste von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Äußerst aggressiv hat sich ein 34-Jähriger gezeigt, der von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Zuvor hatte der Mann in einer Wohnung auf einen 65-Jährigen eingeschlagen und ihm Gesichtsverletzungen zugefügt. Wie die Polizei vermeldet, versuchte er anschließend, in der Tuttlinger Straße Fahrzeuge anzuhalten. Gegen 12.45 Uhr konnte er von einer Streife aufgegriffen werden. Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte er sich uneinsichtig und aggressiv und stieß Beleidigungen aus. Auf richterliche Anordnung wurde er deshalb zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.